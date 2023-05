FTR recuerda los consejos que CM Punk les ha dado

Dax Harwood y Cash Wheeler, conocidos como FTR en All Elite Wrestling (AEW), son de las personas que aún mantienen su apoyo a CM Punk, a quien, pese a todas las polémicas, catalogan como un buen amigo.

Desde la conferencia de prensa de All Out 2022, en la cual CM Punk expresó sus quejas hacia figuras como Kenny Omega, The Young Bucks y Adam Page, la relación de Punk con AEW ha sido objeto de división de opiniones. Sin embargo, Harwood y Wheeler no han ocultado su amistad con el polémico luchador, y han elogiado el apoyo y la ayuda que les ha brindado en AEW.

Cuando se les preguntó acerca del mejor consejo que CM Punk les ha dado, Dax Harwood compartió:

“Él es uno de mis mejores amigos en este negocio. Aunque no me ha dado un consejo específico, he hablado abiertamente sobre mis problemas de ansiedad. Mi ansiedad está relacionada con el sueño. Me resultaba muy difícil ir a trabajar sin mi esposa, quien es mi apoyo, viajando conmigo. No es que Punk me haya ayudado de la misma manera que ella lo hace, si entiendes a lo que me refiero. María, lo siento, espero que no estés escuchando. Ella era mi soporte y mi consuelo. Viajar se volvía realmente difícil para mí debido a mis preocupaciones por el sueño y la divagación de mi mente. Punk me decía: ‘ven a mi habitación, veamos lucha libre, pasemos un rato’. Él me ayudó a adaptar mi mente a estar en la gira, considerando mis problemas de ansiedad. Siempre estaré agradecido con él por eso“, comentó Dax Harwood.