Todo sobre Freelance, nueva película de John Cena

Acaba de confirmarse que John Cena volverá el mes que viene a la WWE en lo que será su primera aparición desde Money In The Bank. The Champ estará en el episodio del 1 de septiembre de SmackDown y se presentará también en Superstar Spectacle el 8 de septiembre en India. Todavía no se sabe concretamente su rol pero es de suponer que en el programa de la marca azul compartirá un segmento con una Superstar a la que enfrentará en el Premium Live Event. Ya ha recibido un mensaje de Grayson Waller.

► Freelance, nueva película de John Cena

Dicho esto, salgamos un momento de la lucha libre profesional para adentrarnos en su carrera como actor de Hollywood pues acaba de salir a la luz el tráiler de su nueva película, Freelance, una comedia de acción protagonizada por él cuya premisa dice así: Mason Petit es un soldado retirado de las fuerzas especiales que, tras años de paz, tranquilidad y monotonía, decide abandonar su aburrido retiro en los suburbios para volver al trabajo y proteger a la periodista (Alison Brie) mientras entrevista a un cruel dictador (Juan Pablo Raba). En mitad de la entrevista, estallará un golpe militar que hará peligrar sus vidas y les llevará a esconderse en la selva donde deberán emplearse a fondo para sobrevivir.

Cena comparte elenco con algunos nombres importantes de la industria como Christian Slater y Alison Brie. El director del film es Pierre Morel, responsable de la fantástica Taken de Liam Neeson, o la entretenida From Paris with Love de John Travolta. El guionista es Jacob Lentz, reconocido por el famoso programa de televisión Jimmy Kimmel Live!. La fecha de estreno, al menos en Estados Unidos, es el 6 de octubre. A continuación vemos tanto el adelanto en video como el póster. ¿Será un nuevo éxito en el cine de John Cena?