Tony Ferguson: «No me retiro y que se jodan los que piensan que debería»

Tony Ferguson, frustrado , emitió una declaración contundente sobre su futuro, y aún no ha terminado. Ferguson perdió su sexta pelea consecutiva cuando Bobby Green lo sometió en el tercer asalto en julio pasado en UFC 291.

Ha sido una mala racha para el ex campeón interino de peso ligero, quien una vez tuvo una racha de 12 victorias consecutivas y fue considerado campeón invicto. La prueba más dura de Khabib Nurmagomedov.

Pero Ferguson (25-9 MMA, 15-7 UFC) insiste en que no tiene la intención de colgar los guantes todavía. Recurrió a las redes sociales para enumerar varios factores que cree que han contribuido a su racha de derrotas.

1.) Haven’t Sparred Good Since Barboza or Thompson

2.) Only Time I Find Myself In A Cage Is When I Fight

3.) Since Pandemic None of This Shit Has Been Fun

4.) I Used To Smile A Lot Moar When I Was Competing

5.) Been So Busy Taking Care Of Others Instead Of Myself

Continuted ⬇️ pic.twitter.com/HSWfn9pjKW — Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) August 21, 2023

1.) No he peleado bien desde Barboza o Thompson

2.) La única vez que me encuentro en una jaula es cuando peleo

3.) Desde la pandemia, nada de esto ha sido divertido

4.) Solía ​​sonreír mucho más cuando competía

5.) He estado tan ocupado cuidando a los demás en lugar de a mí mismo

Continued ⬇️

7.) Created Boundaries Between Those Who Are Bad For Me

8.) Structured Myself So I Don’t Make The Same Mistakes

9.) No I’m Not Retiring & Fuck Those Who Think I Should

10.) I Have Work To Do & I’m One Pissed Off MF

-Champ ⚔️🕶️ -CSO- 🇺🇸🏆🇲🇽 # 🎠 — Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) August 21, 2023

7.) Creó límites entre aquellos que son malos para mí

8.) Me estructuré para no cometer los mismos errores

9.) No, no me retiraré y que se jodan los que piensan que debería

10.) Tengo trabajo que hacer y estoy enojado MF -Champ⚔️🕶️-OSC-.

Las derrotas de Ferguson han llegado a la competencia de élite, como el ex campeón de peso ligero Charles Oliveira, el campeón «BMF» Justin Gaethje y el principal contendiente Beneil Dariush. El jugador de 39 años ha sido detenido en cinco de sus seis contratiempos.