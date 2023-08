Fozzy tocará el tema de Chris Jericho en All In en Londres

La banda de Chris Jericho, Fozzy, también hará el viaje a Reino Unido y será parte de AEW All In, esto tocando el tema «Judas», el cual es la canción con la que Jericho entra al ring.

Chris Jericho, informó que su banda interpretará la canción que lo ha acompañado desde su salida de WWE en 2018. En esta ocasión, Jericho se embarcará en un nuevo giro al interpretar personalmente su propia entrada.

HUGE NEWS! @FOZZYROCK will be playing #Judas LIVE at #AEWAllIn from @wembleystadium! And get tix NOW for the biggest headlining show in our history this Friday at @O2ForumKTown at https://t.co/B5dYyfspEx! pic.twitter.com/H625QV7Aww

— Chris Jericho (@IAmJericho) August 22, 2023