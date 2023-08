“Hago mucho de la psicología. Enseño, soy considerado un entrenador, pero no hago las luchas. No produzco las luchas que ves en la televisión. Voy con cada luchador individualmente y hablo con ellos sobre sus personajes […]”. Mark Henry hablaba recientemente así sobre su rol en AEW. El WWE Hall of Famer trabaja como All Elite desde 2021 y si bien no se hace notar mucho sí tiene una posición notable en la compañía. Powerhouse Hobbs explicaba no hace mucho cómo es trabajar con él: «Él es mi padre en la lucha libre. Él me llama la atención cuando lo necesito. No importa si se trata de cosas positivas, eso no importa, sino de cosas que necesitan ser corregidas. Cosas que me llevarán al siguiente nivel. […] Acudo a él incluso para asuntos fuera del ring […]«.

► El debut de Mark Henry en AEW

Todo ha sido bien para The World’s Strongest Man hasta ahora en esta aventura pero en realidad no comenzó de la mejor manera. Hizo su debut durante Double or Nothing 2021 saliendo frente a la multitud para saludar para después volver a backstage. En realidad, estaba previsto que realizara una entrevista de cinco minutos, pero la lucha Stadium Stampede con The Inner Circle contra The Pinnacle necesitaba más tiempo así que recortaron su segmento, como reveló en su momento Tony Schiavone:

«Tony [Khan] me dijo: ‘No, [Mark Henry va a estar con nosotros, tú lo vas a presentar’], y teníamos una entrevista de cinco minutos que íbamos a hacer, pero tuvimos que recortarla porque el evento se estaba alargando. [Mark] simplemente salió, como la gente pudo ver, y realizamos nuestra entrevista en Dynamite. Fui al camarín para hablar con Mark y le dije: ‘Tony me dijo lo que vamos a decir, ¿sabes de qué vamos a hablar?’ Él respondió: ‘Siempre sé de qué estamos hablando’. ‘¡Entendido, amigo!’ Cuando salió, señaló su reloj y me estaba indicando: ‘termina rápido porque nos falta tiempo’«.

Y tras el error de AEW llegó la disculpa de Chris Jericho, como este da a conocer más recientemente en AEW-some:

«Esa fue la presentación de Mark Henry esa noche. Él salió y literalmente tuvo 30 segundos. Como profesional, estaba molesto, pero como veterano, sabía que eso era lo que tenía que hacer para ahorrar tiempo. Mis respetos para Mark. Recuerdo haberme disculpado con él, ‘esto no es cómo funcionan las cosas aquí. Lamentamos que hayas tenido que hacer ese sacrificio’. Él tuvo un segmento más largo en Dynamite, así que al final todo se resolvió».

