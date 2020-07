Finn Bálor, Dexter Lumis y Timothy Thatcher van a verse las caras en el episodio de NXT de la semana que viene en una Triple Amenaza hacia TakeOver XXX. Uno de los tres, el que salga vencedor del combate, se clasificará para competir por el Campeonato de Norteamérica en el especial de la marca amarilla que va a celebrarse el 22 de agosto. Esto después de que anoche Bronson Reed se confirmara como el primer clasificado para el encuentro titular.

Fan in the 🔥, because the #NXTTakeOver XXX logo is 🔥! #WWENXT 👀 pic.twitter.com/7gWLnGOjYz

— WWE NXT (@WWENXT) July 23, 2020