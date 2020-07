Tras haber perdido la oportunidad de coronarse Campeón de Norteamérica en una lucha de este tipo, lo admite: Johnny Gargano odia las Triples Amenazas. El antiguo dueño de este título se vio las caras anoche en NXT con Bronson Reed y Roderick Strong para clasificarse para luchar por la corona en TakeOver XXX. Hizo todo lo que pudo para conseguir la victoria pero finalmente fue el samoano, para sorpresa de todos, quien se impuso a sus oponentes.

Como curiosidad, quien también fuera Campeón NXT ha disputado tres combates de este estilo a lo largo de su carrera, siete de ellos en la marca amarilla, pero solo consiguió ganar uno. Este fue el 15 de diciembre de 2013 en un evento de la empresa independiente Smash Wrestling.

El rudo no se tomó nada bien la derrota sufrida a manos de Reed así como el hecho de perder la oportunidad de volver a coronarse. Una vez finalizado el programa, hizo la siguiente publicación en Twitter para explicar por qué las Amenazas Triples apestan:

First Finn blows it against Keith and stops me from becoming Double Champ and now Rick Strong gets squished by some guy named THICC BOI so I'm not in the North American Title Ladder Match?!!!!

Triple Threat Matches SUUUUUUUUUUUUCK.

— Johnny Gargano (@JohnnyGargano) July 23, 2020