Finalmente, Liv Morgan tiene su propia camiseta en WWE Shop

Hasta hace unos meses, Liv Morgan no tenía una aventura propia en WWE. Dejando a un lado su tiempo en NXT, durante el cual no llamó mucho la atención, siempre estuvo acompañada tanto por Ruby Riott como por Sarah Logan. Las tres formaban The Riott Squad. Un trío en el que prácticamente solo destacaba su líder.

Pero entonces, en diciembre de 2019, Morgan regresó a los encordados después de una prolongada ausencia para dar comienzo a su camino individual. Un camino que de momento no la ha llevado al éxito. De hecho, es un camino que la ha vuelto a unir a Riott, lo cual es un ejemplo de cómo le ha ido hasta ahora.

► Liv Morgan tiene su propia camiseta en WWE Shop

Como no tenía su propia aventura quizá no tenía mucho sentido que tuviera su propia mercancía, aunque tampoco hubiera sido extraño que, además de lanzar la propia del escuadrón, la empresa hubiera lanzado una camiseta para cada una de sus miembros. Pero no lo hicieron. En cambio, ahora sí que han puesto a la venta la primera prenda de Liv Morgan.

La misma luchadora lo confirma en Twitter:

THE MOMENT YOU'VE ALL BEEN WAITING FOR.... I finally got my very own shirt on https://t.co/Bp8FIHzBab BUY one and WATCH ME .. you know you want to 🖤😉 https://t.co/U5lwblufFC pic.twitter.com/Muwn4IW8BD — LIV Morgan (@YaOnlyLivvOnce) August 17, 2020

"EL MOMENTO QUE TODOS ESTABAN ESPERANDO... Ya tengo mi propia camiseta en WWE Shop. COMPRALA Y MÍRAME... Sabes que quieres hacerlo".

Como no podía ser de otra manera, las reacciones no se hicieron esperar.

👏👏 yeah buddy! Well deserved!!! — Sarah Schreiber (@sarahschreib) August 17, 2020

"¡Sí, chica! ¡¡¡Te lo mereces!!!".

About time 😭💗 — ℭ𝔞𝔭 𝔎𝔬𝔱𝔞 (@DakotaKai_WWE) August 17, 2020

"Ya era hora".

Hell yeah !! Long time coming!!! Go get to self some @YaOnlyLivvOnce merch! @WWEShop https://t.co/F3kTeDBcos — Ember M.I.A. Palmer (@WWEEmberMoon) August 17, 2020

"¡¡Demonios, sí!! ¡¡¡Ya tardaba!!! ¡¡Vayan a comprar la mercancía de Liv Morgan!!".

About time! Congratulations ! 🙏🏻 — “The Bad Boy” Joey Janela (@JANELABABY) August 17, 2020

"¡Era cuestión de tiempo! ¡Felicidades!".

"¡Gracias!".

"¡No saben lo emocionada que estoy de tener mi propia camiseta!".

Si alguno de nuestros lectores está interesado en adquirir este producto para lucirlo, por ejemplo, viendo los combates de Morgan, puede hacerlo por alrededor de los 30 dólares. Podría pensarse que este es un indicativo de que WWE tiene previsto impulsar a esta luchadora en las próximas semanas, pero no debería tomarse como tal de acuerdo a lo que se está viendo en televisión. Es verdad que se mantiene relativamente en primera plana, ahora con Riott, pero en realidad no están haciendo mucho. La pura verdad es que la división femenil está en una bastante mala situación actualmente.

Pero ella tiene que hacer lo que puede con lo que tiene, así que intenta salir adelante. Anoche estuvo al lado de Ruby Riott cuando esta fue vencida por Peyton Royce en un mano a mano. Esto como parte de la rivalidad que las nuevamente amigas tienen con The IIconics. En su anterior combate, Morgan y Riott triunfaron sobre sus dos oponentes. Las victorias y derrotas se siguen repartiendo entre ambos equipos, a ver si tienen una lucha importante próximamente. Quizá las ex Riott Squad podrían buscar una oportunidad por el Campeonato Femenil de Parejas WWE, no sería una mala opción por el camino que van.

_____________________________

Anuncios

El domingo 23 de agosto tendremos la mejor cobertura y análisis de SummerSlam 2020. Y un día antes, NXT TakeOver XXX, el nuevo especial de NXT.