Ruby Riott y Liv Morgan se reúnen en Raw

Su última lucha como equipo había sido el 16 de mayo del año pasado. Liv Morgan y Ruby Riott fueron derrotadas por Bayley y Ember Moon en un evento en vivo de WWE en Sheffield, South Yorkshire, Inglaterra. Pero en la edición de ayer lunes, las talentosas luchadoras se volvieron a reunir, algo que ya desde hace un par de semanas se veía rumorando. Eso sí, sin Sarah Logan, quien se retiró de la lucha libre profesional tras haber sido despedida por WWE el 25 de abril.

► The Riott Squad 2.0, Liv Morgan y Ruby Riott

Eso sí, se sabe que a Liv Morgan no le gusta esta nueva unión, pero no es el momento para quejarse, y si Vince McMahon no quiere darle una oportunidad en solitario, tendrá que aceptar casi que todo lo que le pongan a hacer si no quiere quedarse sin trabajo.

El hecho es que su regreso se dio con el pie derecho, pues vencieron a The IIconics, Billie Kay y Peyton Royce. Después de la lucha, aparentemente se confirmó que Ruby Riott y Liv Morgan se han reunido oficialmente una vez más. Morgan estuvo fuera de acción durante varias semanas, pero no porque estuviera lesionada, sino porque no había planes creativos para ella. Esta semana regresó, y parece ser que le quitó el puesto a Bianca Belair, quien no apareció para luchar en el show.

Así recapitulamos la lucha en nuestra cobertura:

Tras bastidores, Kevin Owens es encarada por The IIconics, quienes querían estar en el KO Show, pero Owens las dejó plantadas y le dijo que ya tenía su invitado.

Y KO aparece en escena y dice que si bien tiene algunas cosas que hablar sobre el regreso de Shane McMahon esta noche, él no es su invitado y da paso a su amiga... Ruby Riott.

Ambos toman asiento y Riott dice que ha tenido mala suerte en su reciente racha de derrotas y luego de haber sido ostigada por The IIconics, pudo la semana pasada callarle a Peyton Royce. Riott dio que quisiera que Liv Morgan estuviera allí, y Kevin Owens le dice que ella es su siguiente invitada.

Owens les dice a ambas de que las vio, junto a Sarah Logan, y cree que fueron grandiosas como grupo. Sarah no está, pero Owens cree que ambas pueden unirse y seguir haciendo cosas grandiosas, y les cuenta su propia experiencia de haber hecho cosas malas, al separarse de sus amigos. Owens concluye diciéndole a Morgan que debería escuchar a Ruby Riott.

Riott toma el micrófono y creyó que podía volver a ser lo mismo, y se sintió lastimada por el hecho de que volvió diferente, la derrotó y creyó que no la necesitaba, y que eso hizo que perdiera la paciencia. Luego, le pide otra oportunidad para reformar el Riott Squad. Pero... The IIconics aparecen con micrófono en mano.

Billie Kay le dice que finalmente Riott ha obtenido una victoria luego de cuatrocientas derrotas. Royce agrega que ellas conquistaron WrestleMania y que son mejores que ellas. Además, les dice que son las mejores amigas. Liv les dice que no son amigas, ni son icónicas, pero nadie puede armar un motín mejor que ellas.

Anuncios

Owens interrumpe, pero recibe un par de bofetadas de las icónicas, y les pide ayuda a Riott y Morgan, quienes se lanzan sobre Royce y Kay, y parece que tendremos un encuentro ahora mismo.

No way to speak to us like that Kevin! #WWERaw

pic.twitter.com/Y0oU8q23wu — Not Peyton Royce (@WWEIconicAussie) August 4, 2020

► 2- The IIconics vs. Ruby Riott y Liv Morgan

Rápidamente Billie Kay consigue una cuenta de dos tras un Neckbreaker aplicado sobre Riott. Peyton Royce ingresa y logra una cuenta de dos por su cuenta. KO se quedó en la mesa de comentarios.

Tras un dominio de las rudas sobre Riott, esta finalmente llega a su esquina y Liv Morgan es quien toma el relevo y da cuenta de Peyton Royce. Luego de un Misile dropkick consigue una cuenta de dos.

Bille Kay ingresa, pero Liv Morgan la sorprende con una enredadera de inmediato y logra la cuenta de tres.

Ruby Riott y Liv Morgan se llevan la victoria en una corta lucha. Sin embargo, no tuvo tiempo para celebrar.

https://twitter.com/BenjiLGamer/status/1290450152793268231?ref_src=twsrc%5Etfw

Anuncios

The IIconics se combinan para atacar a Morgan, y luego de intentar aplicarle su maniobra final, Ruby Riott aparece a hacer el salve, y finalmente son ellas quienes lograron hacerse cargo de Peyton Royce y Bille Kay. Al parecer, están nuevamente en la misma página y salen juntas del ring.

_____________________________________

Revive la cobertura en vivo de Monday Night Raw, que presentó la lucha entre MVP y Apollo Crews con el Campeonato de los Estados Unidos en juego y la creación de Raw Underground.

Y el domingo 23 de agosto, recuerda que en SÚPER LUCHAS tendremos la mejor cobertura y análisis de SummerSlam 2020, el próximo PPV de WWE.