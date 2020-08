Shotzi Blackheart revela que le robaron el auto con su casco

Shotzi Blackheart es una de las principales promesas de NXT. Todavía no se ha asentado como una luchadora estelar de la marca amarilla pero con cada semana que pasa va teniendo más oportunidades. La semana pasada estuvo en la batalla campal celebrada en Friday Night SmackDown por una lucha por el Campeonato Femenil de la marca azul en SummerSlam 2020.

No está claro por dónde va a ir su camino a partir de ahora pero parece tenerlo todo para ser alguien importante en WWE. Tiene talento en los encordados y carisma, cuestiones que han hecho que rápidamente se hiciera con el cariño de los fanáticos. Todo ello lo muestra cuando lucha, cuando habla, cuando hace su entrada a los shows con su pequeño tanque, y también en su atuendo.

Continuando con la manera de vestirse de Blackheart cuando realiza una aparición, todos los seguidores del show de los miércoles conocerán sobradamente su casco con cornamenta. Es parte de su personaje desde el comienzo, aunque estuvo cerca de perderlo. La luchadora contó recientemente en Twitter la ocasión en que le robaron el auto con el casco dentro, relatando además cómo reaccionó Triple H.

I didnt get to wear this but it came with a really awesome story so I wanted to share. As soon as @TripleH found out about my car and helmet he made sure that I had help and had the crew put this together for me in time for my match filmed only 1 day after it was stolen! ❤️ pic.twitter.com/MSqANHvZQU

— Shotzi Blackheart (@ShotziWWE) August 17, 2020