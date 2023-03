Los shows de telerrealidad no suelen levantar pasiones entre los fans más puristas de la lucha libre. Pero el anuncio dos semanas atrás de que AEW estrenaría pronto su propio “reality”, titulado ‘AEW: All Access’, al menos tuvo un aliciente, por ofrecer grata noticia sobre Adam Cole.

Inicialmente, AEW sugirió que el combate de retorno de Cole tendría lugar en Revolution, pero el propio gladiador reveló lo siguiente aquel 22 de febrero.

«Tengo más buenas noticias. En esa misma noche, ‘AEW: All Access’, la noche que el show debuta, en directo en AEW Dynamite haré mi regreso al ring para All Elite Wrestling. Los seis últimos meses, Renee, he pasado por un infierno. He ido de desafío en desafío, esperando, imaginando que este día ocurriese, y ese día está muy cerca. Y estoy jod*damente seguro que seré el mejor Adam Cole que ha habido, y espero que este elenco esté más listo que nunca».