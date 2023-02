El anuncio Tony Khan es un nuevo programa: AEW All Access

Después de varios de especulaciones, finalmente Tony Khan dio su esperada noticia, el cual será un nuevo programa de televisión, llamado AEW All Access.

El gran anuncio de Tony Khan lo dejó en manos de Adam Cole, quien anunció que después de AEW Dynamite, habrá un nuevo programa después de este, el cual se llamará AEW All Action que durará una hora.

Según lo contado por Cole, el programa contará la ida detrás de escena de varios de los luchadores de AEW, contando su día a día y situaciones antes de subir al ring.

