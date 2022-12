Fans de WWE, contra el posible retorno de Eva Marie

En las últimas horas se ha estado hablando de la posibilidad de que Eva Marie vuelva a WWE debido a que ella dio «me gusta» a una publicación en redes sociales de un reconocido periodista luchístico que adelantaba que los retornos en la compañía podrían no haber terminado después de que Bronson Reed volviera en el último Monday Night Raw. Realmente suena exagerado hasta calificarlo como una posibilidad pero tan solo esto ha bastado para que muchos fans expresen su contrariedad.

► Muchos fans de WWE no quieren a Eva Marie de vuelta

«No me hagas enojar«.

I like some of these returns but I really don't understand others. Triple H is begging for issues — Fred (@hellzangel148) December 20, 2022

«Me gustan algunos de estos retornos pero realmente no entiendo otros. Triple H está rogando por problemas«.

«¿Qué?«.

Nah if she comes back HHH has to be tried for war crimes man no way — Ethe Quinn (@ethe_quinn) December 20, 2022

«Nah, si ella regresa, HHH tiene que ser juzgado por crímenes de guerra, hombre, de ninguna manera».

Crowd gonna be so quiet if she comes back 🤣 — Joe I (@jinman88) December 20, 2022

«La gente estará tan callada si ella vuelve«.

«Eva, nadie te quiere aquí«.

Y no podemos decir que nos sorprendan estas reacciones puesto que realmente Eva Marie nunca ha sido demasiado querida por el Universo WWE. Ya no solo porque durante la mayor parte del tiempo fue una luchadora ruda sino porque no tiene demasiadas habilidades en ningún sentido como para tener una buena carrera como Superestrella. Ni en los encordados, ni en el micrófono, ni para representar un personaje… Sí, sabe cómo molestar a la gente, y eso es bueno, pero aparte de eso se necesita más. Y ella no lo mostró en sus dos etapas hasta ahora.

Pero, volvemos a lo comentado antes, es solo pura especulación. No tenemos ninguna información acerca de que WWE quiera de vuelta a Eva Marie. De hecho, es que sería toda una sorpresa incluso que Triple H la quisiera porque ni siquiera diríamos que es una luchadora a la que él construyó en NXT y que no funcionó en el elenco principal.