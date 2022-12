¿Eva Marie insinúa que podría volver a la WWE?

Quizá un día los primeros meses de Triple H como jefe creativo de WWE sean conocido como la «Era de los Regresos». Sin ir más lejos, esta noche vimos a Bronson Reed volver a la compañía durante Monday Night Raw. Una larga lista de nombres lo hicieron antes bajo el mando del nuevo mandamás tras haber sido despedidos en algún momento de los últimos años. Esto no tiene nada de malo, de hecho, muchos de ellos son grandes nombres de los encordados, todo dependerá de cómo funcionen de ahora en adelante.

► ¿Eva Marie insinúa su regreso a WWE?

Dicho esto, ahora nos preguntamos si Eva Marie también podría volver. No con todos ha sido así pero la mayoría de quienes han vuelto han sido Superestrellas que HHH tuvo en NXT y que no tuvieron éxito cuando fueron ascendidas antes de ver rescindidos sus contratos. Ese no es el caso de la ex luchadora. Sí trabajó en la marca amarilla pero nunca, que sepamos, hubo esa consideración de ser una «Paul Levesque Girl» (haciendo referencia a los «Paul Heyman Guys»). Aún así, sigamos especulando.

Pero no lo hacemos de la nada sino que esta especulación está motivada con el «me gusta» que Eva Marie dio a una publicación de nuestro compañero Sean Ross Sapp en redes sociales en la que adelanta que va a seguir habiendo retornos. Y si bien en las últimas horas la también actriz y modelo estuvo haciendo lo propio con tweets de Natalya o Doudrop, tampoco es que «le guste» todo lo que pasa en WWE, por lo que vamos a dejar abierta la posibilidad. Veremos si realmente acaba volviendo.

I don't think we're done with WWE returns — Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) December 20, 2022

Eva Marie también dio «me gusta» a una publicación de un fan que dice que la echa de menos en WWE:

Es verdad que todo esto está tomado con pinzas pero veremos si próximamente no tenemos que volver a este apunte porque Eva Marie está volviendo a WWE…