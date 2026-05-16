Facción ruda en ascenso; BTS apoyó a Místico; el regreso de Tabata y más…

De nueva cuenta nos leemos en «Mirada Semanal CMLL«, donde recopilamos toda la información relativa al Consejo Mundial de Lucha Libre.

► Mirada Semanal CMLL

Llegamos a mitad de mes de mayo con una relativa calma, ya que no hubo visitantes de otras empresas ni duelos de campeonato. Sin embargo, hay rivalidades que se van consolidando para próximos encuentros titulares.

Titán comenzó su participación en el torneo «Best of the Super Jr. 33» de NJPW, competencia en la que ya llegó a la gran final hace dos años. Esperemos que esta edición sea exitosa para él. Valiente Jr. también compite, haciendo su debut.

Pero ya no nos dilatemos y vamos a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 08/mayo/2026

Imponiéndose de forma certera, Tessa Blanchard, Kira y La Jarochita derrotaron a la poderosa sociedad conformada por Reyna Isis y Las Reinas del Strong Style, Zeuxis y Keyra.

Los Viajeros del Espacio fueron derrotados en el evento especial de la noche por el poderío de Máquina Letal, Terrible, El Elemental y Explosivo. Hombre Bala Jr., Max Star, Valiente Jr. y Futuro no encontraron la fórmula para frenar la maquinaria ruda.

Black Tiger recurrió a las rudezas y malas artes ante Neón, sin embargo, el Lance Espacial del Asteroide del Ring puso punto final al encuentro y le dio el triunfo al integrante del Sky Team.

Místico superó a Bárbaro Cavernario con La Mística, tras un espectacular tope con giro de Titán sobre Ángel de Oro. Los técnicos se llevaron el triunfo en una noche de altos vuelos.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Espíritu Negro, Fuego, Rey Cometa vencieron a Dark Magic, El Gallero, Espanto Jr. (9:03)

2) Brillante Jr. y Diamante vencieron a Calavera Jr. I y Calavera Jr. II (10:56)

3) Kira, La Jarochita, Tessa Blanchard vencieron a Keyra, Reyna Isis, Zeuxis (8:25).

4) El Elemental, Explosivo, Máquina Letal, Terrible vencieron a Futuro, Hombre Bala Jr., Max Star, Valiente Jr. (11:49)

5) Match Relámpago: Neón venció a Black Tiger (8:40)

6) Místico y Titán vencieron a Ángel de Oro y Bárbaro Cavernario (18:02).

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Sábado de Arena Coliseo – 09/mayo/2026

La Campeona Femenil de Japón del CMLL, India Sioux, comandó el ataque técnico complementada por Marcela y Garra Negra, enviando con la derrota a casa a Olympia, Candela y Keyra.

Los Infernales dejaron patente su mayor experiencia en el cuadrilátero de El Embudo de Perú 77. Mephisto y Euforia superaron a Los Gemelos Diablo en el evento especial.

El incesante ataque de Yutani no pudo ser detenido por la velocidad y destreza de Valiente Jr., pues el japonés logró imponerse en este Match Relámpago con un espectacular tornillo desde lo más alto del esquinero.

Entre los errores y conflictos del Villano III Jr. con El Galeón Fantasma, el camino fue sencillo para Titán, Esfinge y Neón, que se llevaron la victoria en dos caídas al hilo ante Difunto y Furia Roja.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Minos I y Minos II vencieron a Angelito y Galaxy (9:51)

2) Hijo de Stuka Jr. y Shoma Kato vencieron a Dulce Gardenia y El Audaz (14:59).

3) Garra Negra, India Sioux, Marcela vencieron a Candela, Keyra, Olympia (15:56).

4) Euforia y Mephisto vencieron a Gemelo Diablo I y Gemelo Diablo II (14:41)

5) Match Relámpago: Yutani venció a Valiente Jr. (9:49).

6) Esfinge, Neón, Titán vencieron a Difunto, Furia Roja, Villano III Jr. (19:05).

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• Domingo Familiar de Arena México – 10/mayo/2026

El triunfo parecía cosa hecha para Xelhua, Star Jr. y Star Black, pero Villano III Jr., El Valiente y El Hijo del Villano III tenían otros planes y se apoderaron del triunfo.

Black Tiger y Yutani lo dieron todo, pero Titán y Flip Gordon tuvieron la última palabra. El Inmortal abrió el camino con su lanza y El Súper Soldado no perdonó: una plancha de 450 grados fue la sentencia final.

La afición de Arena México empujó a Místico, Templario y Esfinge durante todo el combate y el apoyo encontró su recompensa. Fue La Mística del Rey de Plata y Oro la que cayó sobre Ángel de Oro en el momento decisivo, silenciando a Hechicero y Niebla Roja y sellando una victoria.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Kamelot y Troglodita vencieron a Eléctrico y Oro Jr. (10:38)

2) Match Relámpago: Raider venció a Dulce Gardenia (8:54)

3) Dragón de Fuego, Dragón Legendario, Dragón Rojo Jr. vencieron a Crixus, El Cobarde, Guerrero Maya Jr. (10:09).

4) Hijo del Villano III, Valiente, Villano III Jr. vencieron a Star Black, Star Jr., Xelhua (17:22)

5) Flip Gordon y Titán vencieron a Black Tiger y Yutani (15:11)

6) Esfinge, Místico, Templario vencieron a Ángel de Oro, Hechicero, Niebla Roja (16:19)

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• Lunes Clásico de Arena Puebla – 11/mayo/2026

La lucha inicial fue un triangular femenil que se vivió con gran intensidad, donde Astoreth se proclamó ganadora al dominar a Lady Metal y Diablita Roja.

El #LunesClásicoCMLL inicia con grandes emociones: en un intenso triangular femenil, Astoreth se proclamó vencedora absoluta al imponerse sobre Lady Metal y Diablita Roja. 📺 EN VIVO nivel Leyenda: https://t.co/hxQXue9kof pic.twitter.com/L0yFISGqaf — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) May 12, 2026

Empleando el Modo Bestia activado, Akuma no tuvo contemplaciones ante Dulce Gardenia, a quien sometió con la Ultramana para llevarse el Match Relámpago.

Con La Ultramana, Akuma descargó su Modo Bestia sobre Dulce Gardenia para imponerse en este intenso #MatchRelámpago de alarido.#LunesClásicoCMLL

📺 EN VIVO nivel Leyenda: https://t.co/hxQXue9kof pic.twitter.com/NMvuseKgaQ — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) May 12, 2026

Integrando una poderosa dupla, Flip Gordon y Esfinge se hicieron cargo del Galeón Fantasma (Difunto y Furia Roja).

Flip Gordon y Esfinge se encargaron de hacer naufragar al Galeón Fantasma al propinarle la derrota a Difunto y Furia Roja.#LunesClásicoCMLL

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En el turno estelar, Místico, Máscara Dorada y Atlantis Jr. fueron la tripleta ganadora pasando sobre los rudazos Hechicero, Averno y Soberano Jr.

Místico, Máscara Dorada y Atlantis Jr. se adueñaron del resultado en el encuentro súper estelar al dar cuenta de Hechicero, Averno y Soberano Jr..#LunesClásicoCMLL

📺 EN VIVO nivel Leyenda: https://t.co/hxQXue9kof pic.twitter.com/Zj5c1WPJFq — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) May 12, 2026

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Astoreth venció a Lady Metal, Diablita Roja (10:04). Lady Metal venció a Diablita Roja y Astoreth se impuso a Lady Metal.

2) Rey Espartano y Tiger Boy vencieron a El Hijo del Perverso y Perverso and Konjuro y Sombra Diabolika Jr. (16:08).

3) Brillante Jr. y Fuego vencieron a Prayer y Rey Apocalipsis (14:10)

4) Match Relámpago: Akuma venció a Dulce Gardenia (8:54)

5) Esfinge y Flip Gordon vencieron a Difunto y Furia Roja (24:21)

6) Atlantis Jr., Máscara Dorada, Místico vencieron a Averno, Hechicero, Soberano Jr. (19:20)

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• Martes de Arena México – 12/mayo/2026

Garra Negra fue la figura decisiva de la noche. Sus patadas desde el esquinero sobre Dark Silueta sellaron el triunfo para la tercia que completaron Lluvia y Tabata, dejando a Valkyria y Reyna Isis sin argumentos.

Los Dragones ganaron, pero Terrible, El Elemental y Explosivo se fueron con la cabeza en alto. La descalificación por exceso de castigo le entregó el resultado técnico a Dragón Rojo Jr., Dragón de Fuego y Dragón Legendario, aunque el mensaje que dejó el trío rudo sobre el ring esta noche fue más elocuente que cualquier victoria.​​​​​​​​​​​​​​​​

Templario encontró el momento y no perdonó. El Templo del Guerrero León hizo crujir la columna de Yutani y el japonés no tuvo más opción que rendirse.

Atlantis Jr. y Neón superaron a Los Hermanos Chávez, llevándose un triunfo que sacudió La Catedral de la Lucha Libre, que presenció la derrota de Ángel de Oro y Niebla Roja.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Full Metal, Pequeño Polvora, Rostro de Acero vencieron a Kaligua, Pequeño Magía, Último Dragóncito (8:02). Ultimo Dragoncito replaced Angelito (head)

2) Rey Pegasus y Tornado vencieron a Okumura y Shoma Kato (13:10).

3) Garra Negra, Lluvia, Tabata vencieron a Dark Silueta, Reyna Isis, Valkiria (16:16)

4) Dragón de Fuego, Dragón Legendario, Dragón Rojo Jr. vencieron a Elemental, Explosivo, Terrible (10:20) por DQ

5) Templario venció a Yutani (12:15)

6) Atlantis Jr. y Neón vencieron a Ángel de Oro y Niebla Roja (19:03)

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• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 12/mayo/2026

Dulce Kitty, Ivanna y Náutica encontraron la combinación exacta para superar a Lady Metal, Diablita Roja y Astoreth en el arranque femenil de la noche.

Kemalito y Átomo conectaron con el público y sobre el ring, para superar a Tengu y Chamuel en el duelo de Microestrellas.

Star Black, Gallo Jr. y Ráfaga Jr. defendieron el orgullo tapatío tras imponerse a la Fuerza Poblana en un choque de alto voltaje, dominando a Stigma, Arkalis y Rayo Metálico.

Los Calavera Jr. I y II encontraron en su regreso a casa la motivación perfecta para superar a Guerrero Maya Jr. y Xelhua en la semifinal.

La inusual alianza entre Místico y Último Guerrero sorprendió en la estelar y terminó por superar a Averno y Bárbaro Cavernario.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Minimo venció a El Mal Portado

2) Dulce Kitty, Ivanna, Náutica vencieron a Astoreth, Diablita Roja, Lady Metal

3) Makará y Poseidón vencieron a Blue Shark y Vigia

4) Átomo y KeMalito vencieron a Chamuel y Tengu

5) Gallo, Ráfaga Jr., Star Black vencieron a Arkalis, Rayo Metálico, Stigma

6) Relevos Increíbles: Calavera Jr. I y Calavera Jr. II vencieron a Guerrero Maya Jr. y Xelhua

7) Relevos Increíbles: Místico y Último Guerrero vencieron a Averno y Bárbaro Cavernario

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► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 15/mayo/2026

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– Sábado de Arena Coliseo – 16/mayo/2026

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– Domingo Familiar de Arena México – 17/mayo/2026

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– Lunes Clásico de Arena Puebla – 18/mayo/2026

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– Martes de Arena México – 19/mayo/2026

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– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 19/mayo/2026