QT Marshall viene siendo en AEW el equivalente a Baron Corbin en WWE. Si bien el segundo ha logrado varios títulos dentro del Imperio McMahon y el primero ninguno, ambos comparten especial facilidad para ganarse los abucheos del respetable.

Como dije, Marshall nunca ha portado oros bajo los focos de la casa Élite, porque básicamente su labor pasa por elevar a otros talentos y trabajar con ellos tras bambalinas. Lució como un interesante contrario de Cody Rhodes cuando estrenó su cara ruda, pero tras aquella rivalidad, su protagonismo fue en descenso.

La facción que conformó originalmente junto a Anthony Ogogo, Aaron Solo y Nick Comoroto, The Factory, tuvo unos inicios prometedores y pronto acabó convertida en carne de Dark y Dark: Elevation. Y es que durante dos años de trayectoria sólo protagonizó nueve implicaciones competitivas de manera televisada. La más reciente, ya con el añadido de Cole Karter, durante el AEW Dynamite del pasado 14 de diciembre, cayendo ante The House Of Black en apenas 30 segundos.

Aquel “squash” contra The House Of Black fue el más reciente de The Factory y deberíamos decir que también el último. Hoy, vía Twitter, QT Marshall ofreció una importante actualización sobre el grupo como respuesta a un seguidor.

We did some fun stuff. Unfortunately, the amount of Factory hate from the “experts” in wrestling was too much and the group had to disband. But keep your eyes on @BigShottyLee @realcolekarter @AaronSoloAEW @Mr_Freakbeast https://t.co/JpUu7z1jN2