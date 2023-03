Hay nuevo tándem en la ciudad. Y aunque AEW oficialmente no lo ha bautizado, podría denominarse Orangehausen. Sí, han acertado, hablo de Orange Cassidy y Danhausen, cuya vis cómica tal vez haga que próximamente compitan por el título de parejas de la casa Élite. Un servidor espera que el reinado de los insufribles The Gunns acabe pronto, y Orangehausen sería buena opción como sucesores.

Esta semana, Tony Khan y Cía parece que quisieron compensar de algún modo a talentos que no formarán parte de Revolution, pues Dark contuvo 14 luchas, alcanzando una duración similar a la de un capítulo de Dynamite. Desafortunadamente, cantidad no es calidad en los programas youtuberos de AEW, y la exposición concedida a nombres poco habituales como Leila Grey, Evil Uno (en solitario) o Lee Moriarty fue, de resultas, insustancial.

► Resultados AEW Dark – Orangehausen

1 – Action Andretti derrotó a Tony Deppen

2 – Evil Uno derrotó a J. Spade

3 – Parker Boudreaux derrotó a Joe Ocasio

4 – Shawn Dean derrotó a Invictus Khash

5 – Leila Grey derrotó a Sahara Seven

6 – Willie Mack derrotó a Joe Keys

7 – Shane Taylor derrotó a Adrian Alanis

8 – Lee Moriarty derrotó a Vary Morales

9 – Arjun Singh derrotó a Blake Li

10 – Skye Blue derrotó a Dream Girl Ellie

11 – Matt Sydal, AR Fox y Top Flight derrotaron a The Trustbusters (Ari Daivari, Sonny Kiss, Slim J y Jeeves Kay)

12 – Jeff Jarrett, Jay Lethal y Satnam Singh derrotaron a Jackson Drake, Jay Malachi y Oliver Sawyer

13 – Peter Avalon derrotó a Dean Alexander

14 – Orange Cassidy y Danhausen derrotaron a The WorkHorsemen (JD Drake y Anthony Henry)