¿Qué le espera en el futuro a Solo Sikoa?

The Bloodline es una de las facciones más dominantes en la historia de la WWE, y la adición de Solo Sikoa al grupo el año pasado solo ayudó a que el grupo cobrara gran fuerza. El “enforcer” es conocido por impartir duros castigos con su Samoan Spike y no ha perdido desde que fuera ascendido al elenco principal.

► ¿Traicionará Solo Sikoa a Roman Reigns?

Solo Sikoa es uno de los elementos más confiables dentro de The Bloodline. No habla, pero deja que sus acciones lo hagan por él, aunque luego de que el grupo sortee su rivalidad con Sami Zayn y Kevin Owens, habrá que ver qué es lo que le espera en el futuro al ex NXT.

Durante el reciente Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer habló sobre lo ocurrido en el reciente WWE en SmackDown, mencionando que Solo Sikoa actualmente está protegido de sufrir una derrota limpia, agregando que hay una muy buena razón por la que quieren mantenerlo fuerte.

“Con Solo, terminaron en doble conteo, porque no van a vencer a Solo. Están guardando a Solo para Roman, cada vez que llegue ese día.”

Solo el tiempo dirá qué le depara el futuro a Solo Sikoa. Es obvio que el miembro de The Bloodline tiene mucho potencial, y ciertamente tiene un gran potencial pendiente de ser explotado; sin embargo, han optado por dejarlo tranquilo mientras se desarrolla la historia principal alrededor de Roman Reigns, Jimmy y Jey Uso. De hecho, Solo Sikoa no tiene un combate programado para WrestleMania 39, aunque eso no necesariamente signifique algo malo para él.