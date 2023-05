Durante el episodio de Raw del 21 de julio de 2013 se llevó a cabo un segmento en Miz TV para promocionar Total Divas en el que también estuvo Jerry Lawler. El momento más recordado llegó cuando Eva Marie se puso en pie para dedicar unas palabras al Universo WWE antes de devolverle el micrófono a The King acompañado de una bofetada que no lució demasiado bien. Diez años después, en un reciente video en su canal de YouTube, la misma ex luchadora cuenta detalles tanto del antes como después de aquel infame momento en televisión.

> Eva Marie y la bofetada a Jerry Lawler

“Mi primera vez en televisión fue para abofetear a Jerry Lawler, que acabó siendo como una broma interna para mí. Lo que ocurrió fue que se suponía que no iba a decir nada en televisión. Se suponía que simplemente estaría allí como parte del equipo de Total Divas en Miz TV. Pero luego, de repente, justo antes, alguien vino y me dijo: ‘Eva Marie, esto es lo que tienes que decir antes de darle una bofetada a The King’.

“No entendía lo que estaba pasando. Es Jerry Lawler. Es un señor mayor y es, ya sabes, Jerry Lawler, así que no quería lastimarlo dándole una bofetada. Nadie me dijo cómo abofetear a alguien correctamente, así que creo que aquella pasó a la historia como una de las peores bofetadas. Cuando volví detrás de escena, todos se reían de mí porque lo abofeteé demasiado suave y él intentó venderlo lo mejor que pudo“.

¿Qué opinas de Eva Marie?