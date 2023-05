Omos revela a su rival de ensueño

Omos tuvo una breve rivalidad con Brock Lesnar que los llevó a un combate individual en WrestleMania 39 que La Bestia Encarnada ganó a pesar de haber sido dominado por el gigante nigeriano. Solo un mes después, el Gigante Nigeriano fue emparejado con Seth Rollins, enfrentándose en Backlash, y si bien no ganó ninguno de los dos combates sus actuaciones han dejado muy contentas a la compañía.

► Omos menciona a The Undertaker como su rival de ensueño

Durante una entrevista reciente con Mike Jones de DC 101 Omos reveló a qué luchador anterior de la WWE le hubiera gustado enfrentarse, de haber tenido la posibilidad. El gigante nigeriano no dudó en revelar el nombre de The Undertaker, y agregó que era fanático de los combates que The Undertaker tuvo con Shawn Michaels y Batista, y dijo que él y “The Deadman” podrían haber hecho cosas increíbles en el ring si hubieran podido trabajar juntos.

“Obviamente The Undertaker. Oh, Dios mío. Me hubiera encantado entrar al ring con él. Me hubiera encantado entrar al ring con él y compartir el ring con él y simplemente estar allí”.

The Undertaker reveló recientemente que era fanático de Omos, a quien describió como un “talento muy especial”. El miembro del Salón de la Fama de la WWE, agregando que tuvo la oportunidad de ser mentor de Omos en el WWE Performance Center en Orlando, Florida y que tenía gran potencial para ser entrenado. El gigante nigeriano es actualmente un “agente libre” después del WWE Draft de este año, por lo que podría aparecer en cualquiera de las marcas en el corto plazo.