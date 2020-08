Este será el orden de las luchas de Asuka en SummerSlam

Desde Money in the Bank 2019, con esa sobreexposición que WWE concedió a Becky Lynch que por poco no pasa factura a la irlandesa, no veíamos un doble compromiso de una misma gladiadora durante el mismo PPV.

Y es que la valía de Asuka para todo lo que se proponga, ya sea como acompañante en un combate, dentro del ring o en la mesa de comentaristas, ha quedado demostrada hace tiempo. De ahí que reportáramos meses atrás que Vince McMahon estaba encantado con el trabajo de "The Empress of Tomorrow".

El domingo, la nipona podría seguir los pasos de Lynch también en el sentido de portar dos títulos individuales simultáneamente, cuando enfrente a Sasha Banks por el Campeonato Femenil Raw y a Bayley por el homónimo de la marca azul.

Compromisos que ya sabemos en qué orden podrán verse dentro de la emisión de "The Biggest Party of the Summer", tras los acontecimientos de ayer en Friday Night SmackDown.

Un "Beat the Clock Challenge" decidió quién enfrentará primero a Asuka, cuando Bayley fue derrotada por Naomi, mientras esta sí sucumbió a Sasha Banks minutos antes.

De resultas, "The Boss" tendrá a priori ventaja en su defensa, ya que Asuka debería llegar más cansada a su segundo intento de coronación. Historia que veremos si juega un papel en la rivalidad latente que se guardan Banks y Bayley.

Paso a recordarles el cartel al completo de SummerSlam 2020.

CAMPEONATO WWE

Drew McIntyre (c) vs. Randy Orton

CAMPEONATO UNIVERSAL

Braun Strowman (c) vs. Bray Wyatt

CAMPEONATO FEMENIL RAW

Sasha Banks (c) vs. Asuka

CAMPEONATO FEMENIL SMACKDOWN

Bayley (c) vs. Asuka

CAMPEONATO DE ESTADOS UNIDOS; HURT BUSINESS VETADOS DE RINGSIDE

Apollo Crews (c) vs. MVP

CAMPEONATO DE PAREJAS RAW

The Street Profits (c) vs. Andrade y Ángel Garza

LUCHA CALLEJERA

Seth Rollins (con Murphy) vs. Dominik Mysterio (Rey Mysterio)

LUCHA SIN DESCALIFICACIÓN; PERDEDORA DEBERÁ DEJAR WWE

Mandy Rose vs. Sonya Deville

Cómo ver NXT TakeOver: XXX - Horarios por país

Cómo ver SummerSlam 2020: horarios por país

__________________________

Esta noche acompáñanos para NXT TakeOver XXX, el nuevo especial de NXT; que coincidirá con un nuevo AEW Dynamite. Y el domingo, la mejor cobertura y análisis de SummerSlam 2020, el evento más candente del verano.