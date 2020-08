Mandy Rose vs. Sonya Deville en SummerSlam cambia de estipulación

En pocas ocasiones durante los últimos meses hemos visto que un mano a mano femenil sin títulos de por medio forme parte de un gran PPV del calendario de WWE, considerando que esa "Revolución" se ha centrado en apenas cuatro gladiadoras desde que Ronda Rousey decidió apearse del barco.

Pero mañana en SummerSlam 2020, Mandy Rose y Sonya Deville se enfrentarán en un choque muy promocionado por la compañía McMahon; indicativo de que sus empleadores confían en estas jóvenes gladiadoras.

Y si la estipulación original había llamado la atención de muchos, pues no todos los días se decretaba un duelo Cabellera vs. Cabellera, ayer durante Friday Night SmackDown hubo un importante cambio en las reglas bajo las que se batirán el cobre Rose y Deville.

Mientras Rose parecía querer enterrar el hacha de guerra, Deville anunció que dicha estipulación "Hair vs. Hair" quedaba atrás, pues para ella, no sería suficiente con dejar calva a su otrora mejor amiga.

IT'S OFFICIAL! @SonyaDevilleWWE will battle @WWE_MandyRose in a No Disqualification Loser Leaves WWE Match THIS SUNDAY at #SummerSlam! https://t.co/25tOMkJgvy pic.twitter.com/d8wAOkv973