Reacciones a la coronación de Jeff Hardy como Campeón Intercontinental

WWE sabe que AEW estaría encantada de tener a los hermanos Hardy en sus dominios, y por eso la consecución ayer del Campeonato Intercontinental por parte de Jeff no resultó nada sorprendente. Con este triunfo, "The Charismatic Enigma" sigue dando pasos en su camino de redención curiosamente iniciada durante la pandemia.

El encuentro de ayer iba a ser uno de los platos fuertes del menú de Friday Night SmackDown (que por cierto, presentó uno de sus mejores episodios de los últimos meses), y finalmente, McMahonlandia ofreció a sus seguidores en el recién estrenado ThunderDome la primera alegría para estos de la Era COVID-19 con reacción inmediata, si bien aún no podemos hablar de una celebración in situ.

Hardy consigue así su quinta consecución del título Intercontinental, y el acontecimiento no pasó desapercibido para quien lo acompañó en su regreso a WWE hace tres años.

Además, la esposa del congratulado reveló un interesante detalle.

No More Words is being reserved for an actual live crowd.