La esposa de Matt Jackson deja su cargo en AEW

Un par de meses atrás publicamos en SÚPER LUCHAS un listado de todas las personas que trabajan en AEW tanto delante como detrás de cámaras, así como en las oficinas. La empresa tiene ya (o solo, depende de cómo se mire) cinco años de vida pero nunca se termina de conocer del todo a quienes integran una compañía como All Elite Wrestling. Entre todas las personas que nombramos estaba Dana Massie como Directora de Mercadotecnia (Chief Marketing & Merchandising Officer, es el cargo en inglés).

► Dana Massie deja AEW

Sin embargo, en adelante ese rol será desempeñado por otra persona pues Dana Massie acaba de dejar la organización. Así lo confirma su esposo, Matt Jackson, miembro de los Young Bucks, en una reciente publicación en redes sociales. No aclara cuál es el motivo de su partida pero sí le dedica bonitas palabras, empezando por la importancia que ella tuvo en AEW desde su nacimiento. Sea cual sea la razón, le deseamos lo mejor en sus futuros emprendimientos.

«Fin de una era. Estuviste en las primeras conversaciones, cuando todo esto era solo una idea. Una de los principales constructoras de nuestro imperio. Siempre positiva, en ocasiones realizando un trabajo ingrato. Me alegra que hayas tenido la oportunidad de hacerlo todo y de irte a tu manera, por elección propia. Ha sido divertido trabajar contigo. Nos vemos en la cena», escribió el luchador y Vicepresidente Ejecutivo.

From Matt Jackson's Instagram… Please – Send LOTS of Love to Matt & Dana Massie (Jackson) this Christmas… They need their Fans Love & Support right now!❤️#AEW #AEWDynamite #TheElite #KennyOmega #YoungBucks @MrsMatt13 pic.twitter.com/YMHCxPglwc — Matt Jackson: Out of Context (Fan Account) (@MattJacksonOOC) December 24, 2023

En cuanto a The Young Bucks, en estos momentos están alejados por voluntad propia de la programación, según informamos el mes pasado, cuando, además, los hermanos dejaron Being The Elite, que desde entonces es Being The Dark Order, y también presentaron la marca KTB Wrestling en el registro. Todavía no se sabe cuando van a volver pero es comprensible que hayan querido tomarse un descanso pues tanto en luchas como en segmentos parecían desgastados.