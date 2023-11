«Me han dicho que los Young Bucks se tomarán un tiempo alejados de la lucha libre. Las personas cercanas al campamento de Matt y Nick piden privacidad durante este tiempo». Esto publicaba Brandon Cutler en redes sociales después de que Matt y Nick Jackson perdieran en Full Gear, donde además armaron un berrinche ante la mala situación en la que se encuentran en AEW. No es como si ellos mismos lo comunicaran pero Cutler es alguien muy cercano a ellos por lo que no tenemos por qué desconfiar.

► ¿El final de Being the Elite?

Y vuelve a ser él quien da una nueva actualización sobre los hermanos, sobre uno de los equipos más importantes y exitosos del mundo. En esta ocasión, tampoco es positiva, pues está adelantando el final de Being The Elite, el programa de YouTube donde los All Elite dan un vistazo tanto a su vida como a su trabajo más allá de lo que muestran cuando aparecen en la compañía. Cutler no menciona ningún motivo para esta decisión.

«Fuentes cercanas a Matt y Nick me dicen que oficialmente terminaron con Being The Elite«.

Parece que habla de un final definitivo pero no olvimos que no hace mucho los Bucks también se tomaron un descanso de este show, el cual pusieron en pausa hasta nuevo aviso, para volver poco después con nuevos episodios, así que quizá este sea el caso también. Tendremos que esperar a tener más información sobre lo que le deparará el futuro a los hermanos.

Es comprensible que quieran alejarse temporalmente de todo para no solo descansar sino también pasar más tiempo con sus familias y no tener que estar viajando continuamente, luchando de manera regular, siendo además vicepresidentes ejecutivos de AEW. Pero antes o después tienen que volver para seguir siendo los grandiosos The Young Bucks.