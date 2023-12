Daddy Magic: «Mi 2023 en AEW no fue como esperaba»

El mes pasado, Daddy Magic se lamentaba por todo lo ocurrido en la Jericho Appretiacion Society, facción liderada por Chris Jericho que terminó mal, aunque en el caso de él concretamente fue cómo consiguió impulsar su carrera después de un tiempo sin demasiado éxito en AEW. «(…) Sé que dejamos a Chris Jericho en agosto. No se suponía que fuera así. ¿Conoces el coraje que se necesitó para dejar a ese hombre? Ustedes conocen la historia. Le di todo. Todo. Pero en algún momento, en algún momento de la vida y la carrera de todos, te das cuenta de que alcanzaste el límite. Alcanzaste el límite. ¿Es eso lo que quieres escuchar? Tienes que dar un paso. Así que eso es lo que hicimos. Eso es lo que hicimos (…)».

► El 2023 de Daddy Magic

Más recientemente, el luchador también conocido como Matt Menard volvía a lamentarse:

«No fue exactamente el año que esperaba. No me imaginaba que terminaría la Jericho Appreciation Society. No sé cómo lo percibes al ver el producto, pero para mí, al inicio del año, no pensé que ya estaríamos en el final. No vi eso venir. Diría que los últimos meses han sido bastante geniales. El torneo con García. Todo lo que hemos estado haciendo, reunirnos con Hager de nuevo. Ha sido una experiencia increíble«, dice en Good Karma Wrestling.

En estos momentos, ni él ni Cold Hand, que siguen trabajando juntos, ocasionalmente con Daniel García, Anna Jay y Jake Hager, también antiguos miembros de la agrupación, no terminan de encontrar su sitio, pero al mismo tiempo aparecen regularmente en la programación. En el caso de su amigo, por ejemplo, apareció ayer en Rampage para continuar con su romance (o todavía no) con Ruby Soho, lo cual lo ha llevado a enemistarse con Saraya. Ahora mismo, Daddy Magic no tiene una historia así, más bien ha estado intentado impedir la mencionada, al igual que también ha estado buscando que García no conecte con los fanáticos. Tendremos que seguir esperando a ver cómo evolucionan todos.