Eric Bischoff y su comparación MJF-Kurt Angle

Al contrario que con otras figuras de AEW, especialmente CM Punk, Eric Bischoff guarda gran consideración hacia MJF. Probablemente, porque el actual máximo monarca de la casa Élite evoca a aquellos rudos de la vieja escuela que nunca dejaban de lado el «kayfabe».

De hecho, Bischoff incluso valoró que MJF era mejor rudo que Triple H, para meses después escogerlo como primera opción si pudiera fundar una promotora propia. Aunque como esto no ocurrirá, Bischoff ya ha instado a MJF a dejar AEW y firmar con WWE.

AEW All In fue analizado por Bischoff en el más reciente episodio de su podcast ’83 Weeks’, y muchos nos temíamos lo peor, considerando su historial de vilipendios contra el producto de la casa Élite. Pero MJF y su combate con Adam Cole consiguieron que Bischoff elogiara dicho PPV, destacando, claro está, ese melodramático estelar. Y Bischoff trazó una interesante comparación.

«Estuve pensando un poco en esto tras verlo. Sé que no es el paralelismo más adecuado para hacer, pero como productor, Kurt Angle es uno de mis intérpretes favoritos. Simplemente, porque el lunes puedes decirle: ‘Kurt, necesito que seas un luchador de comedia. Tienes que salir ahí y reírte de ti mismo y divertirte y hacer un gran combate’. Y luego el martes puedes decirle: ‘Vale, Kurt, sé que te dije que salieras ahí y fueras como un monologuista cómico y que fueras divertido, pero ahora quiero que seas la persona más mala del mundo’. ‘Vale, lo haré’.

«Él sabía hacer las dos cosas igual de bien. MJF tiene esa profundidad. MJF tiene la habilidad y esa profundidad de personaje. Allí se mostró vulnerable, ¿verdad? Era un tipo que hace cuatro, cinco o seis meses no le importaba nada. Sólo le importa él mismo. Sólo le importaba el dinero. ‘No me importas tú y no me importa Tony Khan. No me importan los fans y no me importa ni mi madre ni mi padre’. Literalmente, decía eso en redes sociales. No le importaba nadie. Era todo, yo, yo, yo, yo. Ahora, dentro de las historias, es vulnerable. Es la primera vez que tiene un amigo de verdad y se mostró dolido. Todo eso le hizo daño. Y creo que Adam Cole también hizo un gran trabajo».