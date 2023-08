MJF y Adam Cole protagonizaron la lucha estelar de All In 2023 enfrentándose por el Campeonato Mundial AEW. The Devil retuvo ante The Pamama City Playboy horas después de haber ganado juntos el Campeonato Mundial de Parejas ROH. ¿Qué valoración hacen de la noche en el Estadio de Wembley? De ello hablaron con la conferencia de prensa posterior.

► MJF y Adam Cole valoran All In

MJF: «Vomité en mi boca. Dejaré que Cole se encargue a partir de ahora».

Adam Cole: «Es una combinación de un par de cosas. En primer lugar, de nuevo, estar involucrado en un espectáculo como All In y que sea un evento tan grande, por supuesto que es como, ‘Esto es increíble, estar en la apertura y el cierre del show. Pero luego, naturalmente, como artista, como luchador, existe el temor de: ‘¿Van a estar tan interesados en el evento principal como al principio? ¿Van a vernos demasiado?’. Pero nosotros dos, y realmente todo el mundo estaba muy confiado en que el público iba a estar con nosotros, teniendo en cuenta lo mucho que han invertido en mí y Max. Así que me alegro de haberlo hecho, pero había un poco de reserva y miedo. Pero ahora que lo recuerdo, pienso: ‘No habría cambiado nada’«.

MJF: «Fuimos estúpidos. Oh, duh. ¿Estás loco? Además, déjame decirte algo. Hubo un comentario que leí online. ‘¿Pero qué pasa si arruina su momento después?’ Hermano, soy mejor que tú, Bay Bay. Esto es lo más caliente en la lucha libre profesional. Fue más fuerte la segunda vez. Así que cierra la boca. No te preocupes por mi momentos. Yo soy MJF, él es Adam Cole, no tienes que preocuparte de que hagamos pop«.

El campeón también habló sobre las reacciones que recibió de babyface:

«Nunca en mi vida he tenido como objetivo gustar a la gente [risas]. Sin embargo, estoy empezando a enloquecer. Estoy siendo honesto. Escucha, estabas ahí dentro conmigo, abajo se estaba poniendo un poco, ya sabes. Estaban coreando mi nombre muy alto. Fue increíble. Honestamente, me estoy enamorando de ello cada vez más. Mira, como dije, no soy perfecto, soy una basura, pero estoy listo para ser la basura de todos. Estoy listo para ser tu basura. Me está gustando. Me estoy divirtiendo, y Dios, se siente genial. Me encanta. Me encanta ser el p*ndejo más ardiente en la lucha libre. Es lo mejor».