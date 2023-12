Eric Bischoff: «Si ROH fuese un caballo, lo sacrificaría»

No creo que Eric Bischoff forme parte del cupo de fans acérrimos de Ring of Honor que desde que esta promotora pasó a manos de Tony Khan vilipendian cada decisión tomada por el millonario.

Repasando hemeroteca, he aquí ciertas palabras de Bischoff sobre ROH, con fecha del 19 de agosto de 2010.

Y Bischoff no cree que ahora ROH se encuentre mejor en manos de Khan. El pasado año, «Easy E» criticaba así la compra de la empresa.

Y coincidiendo con la publicación de un reciente artículo de este autor, durante la última entrega del podcast ’83 Weeks’ Bischoff respondió a la pregunta de cómo impulsaría la marca ROH. El ex presidente de WCW hizo un símil un tanto desagradable, pero esclarecedor.

