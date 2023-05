Mr. Kennedy vuelve la vista al pasado para rememorar sus tiempos en WWE y TNA, donde tuvo la oportunidad de trabajar con Hulk Hogan, Kurt Angle y Eric Bischoff, mientras hablaba en un reciente episodio del podcast The Kurt Angle Show, en el que también contaba como fue entrenar a Gable Steveson para su carrera en la lucha libre profesional, la cual todavía no ha dado comienzo.

Kurt Angle,easily tossing Mr.Anderson during their awesome steel cage bout at the TNA Lockdown 2010 PPV pic.twitter.com/RUF1C6qD45 — Rasslin' History 101 (@WrestlingIsKing) November 30, 2021

> Mr. Kennedy recuerda a Hogan, Angle y Bischoff

“Me encantó. Creo que tengo que agradecer a Eric… a Eric y a Hulk por haberme dado la oportunidad de ingresar a TNA en primer lugar y abrir esa puerta después de que me despidieran de la WWE. Participé en la gira de Hogan por Australia, que duró unos cinco días, y la pasé realmente bien y pude conocer a esos chicos, así que creo que ellos hicieron ese puente hacia TNA. Eso es genial. Realmente disfruté trabajar con Eric”.

“Kurt está en mi Monte Rushmore. Me sentí realmente decepcionado cuando se fue porque Kurt estaba en la WWE cuando llegué por primera vez. Estaba en Raw con Davari como su mánager. Y luego Kurt se fue y yo me sentí bastante desanimado. Estaba súper emocionado cuando me dijeron en TNA que estaría emparejado con él, y simplemente recuerdo que Kurt siempre fue muy generoso y abierto a sugerencias, y realmente creativo. Me encantó eso”.

Oct. 10, 2010: Jeff Hardy won the TNA World Heavyweight Championship after defeating Kurt Angle and Mr. Anderson in a No DQ triple-threat match in the main event of #BoundforGlory; and turned heel in the process. 📸 IMPACT#OnthisDay | #ImpactonAXSTV | #ProWrestling pic.twitter.com/VnGRE1uIgH — Jon Allred (@AllredtheGiant) October 11, 2021

