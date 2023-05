Matt Riddle desafía a sus críticos con una llamativa foto

Matt Riddle ha estado en el ojo del huracán desde hace unos cuantos meses debido a acusaciones y críticas contra su persona. Quizá el ambiente se ha calmado un poco ahora que ha vuelto a la WWE y que está teniendo nuevamente un papel relevante en la programación. Pero si una Superestrella cualquiera tiene haters imaginemos alguien de quien se han dicho tantas cosas. No obstante, el Original Bro siempre ha mostrado que no le preocupa en absoluto lo que los demás piensan de su comportamiento. Recordemos que prefirió consumir marihuana a ser una estrella de UFC.

Y eso mismo acaba de hacer en una nueva publicación en redes sociales en la que aparece con dos actrices del cine para adultos, una de ellas su actual pareja, Misha Montana, y que acompaña de un texto que es un mensaje directo a quienes lo critican, para aclarar, una vez más, que le da igual si lo hacen o no porque está disfrutando de su vida sin preocuparse por la opinión de nadie. Y no se puede negar que son palabras importantes, en especial para aquellos que sí que sufren con la negatividad. Realmente, ¿qué importancia tienen lo que diga la demás gente? Ninguna en absoluto.

“Vive tu mejor vida e ignora a los que odian eso es lo que he estado haciendo y me encanta hermano“.

Live your best life and ignore the haters that’s what I’ve been doing and I’m loving it bro 🤙#stallion #friends #babes #bro #rkbro #love #happy pic.twitter.com/WSZpoqoz8C

