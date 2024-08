Enorme cartel para el próximo episodio de AEW Dynamite

Tony Khan avisa de que AEW está a las puertas de hacer el anuncio más importante de su historia, seguramente relacionado con la renovación de su acuerdo televisivo. Y este producto, base primeriza de su éxito, un tanto devaluado durante el último año, vuelve a recuperar el pulso con otro gran menú.

Como dos luchas principales, dos defensas. En una, The Young Bucks pondrán por fin sobre la mesa el Campeonato Mundial de Parejas AEW, ante The Acclaimed, luego de que estos vencieran a los vicepresidentes ejecutivos bajo combate «title eliminator» el pasado junio. La otra, con Mercedes Moné haciendo lo propio con el Campeonato TBS frente a Hikaru Shida, como consecuencia de un reto lanzado por la nipona.

Además, habrá una Triple Amenaza entre Orange Cassidy, Kyle O’Reilly y Roderick Strong, cuyo ganador obtendrá el primer puesto en el Casino Gauntlet Match de All In. Asimismo, habrá dos duelos: Swerve Strickland vs. Wheeler Yuta y «Hangman» Page vs. Jay Lethal, Kazuchika Okada y Claudio Castagnoli tendrán un cara a cara antes de su duelo por el Campeonato Continental el 21 de agosto y veremos una película con Mariah May de protagonista.

Seguidamente, hago compilación de todo lo programado para la siguiente entrega de AEW Dynamite, a celebrarse desde la Chartway Arena de Norfolk (Virginia, EEUU).

