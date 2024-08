Mucho ha cambiado desde que Israel Adesanya y Dricus Du Plessis se vieron las caras por primera vez dentro del Octágono en UFC 290 el año pasado. El título de peso medio se ha intercambiado entre ellos sin que hayan peleado dentro del octágono, pero eso cambiará en el UFC 305 el 17 de agosto.

En ese momento, Adesanya habría sido considerado como el gran favorito contra el retador, incluso después de que Du Plessis asombrara al mundo de las MMA al detener a Robert Whittaker.

Sin embargo, el peleador sudafricano derrotó después a Sean Strickland por el cinturón de las 185 libras. Esto ocurrió después de que «The Last Stylebender» fuera derrotado de forma convincente por el retador al título con poca antelación, Strickland, en el UFC 293, lo que hace que esta próxima pelea sea muy diferente.

Uno de los mayores argumentos que se pueden esgrimir para que el campeón retenga el título en Perth es la torpe sincronización y el movimiento que Du Plessis lleva a la jaula. Vimos cómo Strickland era capaz de sofocar la ofensiva de Adesanya y, aunque Du Plessis no tenga la misma capacidad defensiva, es muy impredecible.

En una entrevista reciente con MMA Junkie, el ex bicampeón dijo que no espera que esto sea un problema para él a pesar de que «Stillknocks» presente algunos problemas. Lo comparó con un antiguo oponente suyo en Marvin Vettori, a quien Adesanya se ha enfrentado y vencido dos veces, con un elemento añadido a su juego.

«Se parece un poco a Vettori, la verdad, pero es más arriesgado que Vettori. Así que sí, no creo que tenga problemas para hacer frente a lo que aporta, pero son los intangibles, las incógnitas desconocidas. Asume muchos más riesgos que Vettori, y eso es lo que le hace realmente peligroso«.

► Israel Adesanya dice que la pelea con Du Plessis no es personal a pesar de sus comentarios «blasfemos»

Esta pelea ha tenido mucho tiempo para construirse y en ese tiempo, se han dicho cosas que probablemente no van a ser perdonadas y olvidadas cuando el polvo se asiente.

Los comentarios de Du Plessis sobre ser el primer campeón africano dieron el pistoletazo de salida a esta disputa y, aunque Adesanya quiere hacerle pagar por ello, no cree que esta pelea esté al mismo nivel que algunas de sus grandes rivalidades del pasado.

«The Last Stylebender» dijo a Mike Bohn que no va a pasar de lo que dijo su próximo rival, pero eso no significa que sea algo personal para él.

«Nah, ni siquiera he peleado con el tipo todavía. Esas rivalidades con Whittaker y Pereira, esas están grabadas en la historia. Yo y este tipo ni siquiera hemos peleado todavía. Tratamos de pelear, nunca sucedió, así que ahora vamos a pelear y establecer la puntuación. Pero no, no es nada personal. Lo que dijo fue blasfemo porque sin mí, Francis y Kamaru, no podría ser campeón. Así que lo que dijo fue realmente blasfemo y asumirá la responsabilidad por lo que dijo».