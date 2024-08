AEW COLLISION 10 de agosto 2024 | Resultados en vivo | Thunder Rosa vs. Deonna Purrazzo Darby Allin y Hologram vs. Tony Nese y Josh Woods.

Hologram inicia por la esquina técnica, y Woods por la ruda. Woods ni se sonroja cuando le mete rodillazos al estómago a Hologram, le da el relevo a Nese. Hologram arrinconado... Ah pero bueno, raquetazo de Hologram a Nese. Allin recibe el relevo y sin pensarlo dos veces, Code Red, quiere cubrir, pero Nese rompe la cuenta. Woods no perdona: German Suplex para Allin, lo arrincona en el esquinero y rodillazos al torso. Woods en control. Bodyslam de Woods, relevo a Nese, el cual quiere atacar a Allin pero éste se lo lleva con enredadera, no pasa de dos la cuenta, cuando se levantan Allin sorprende a Nese con Bodyslam. No parpadeen, Hologram logra recibir el relevo, Corbata y a volar Woods. Woods quiere hacerle un German Suplex a Hologram pero éste no se deja y le saca la cuenta de 3.