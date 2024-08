Lucha de duplas mixtas inaugura la Zero Hour de AEW All In 2024

Teniendo en cuenta que en el primer AEW All In sólo hubo un combate femenil entre los 11 presentados, resulta un avance significativo programar ya tres encuentros protagonizados por mujeres para la segunda edición. Ayer, se hizo oficial el tercero durante Collision.

Willow Nightingale y Kris Statlander mantienen una enconada rivalidad desde que la segunda traicionara a la primera (junto con Stokely Hathaway) en Double or Nothing 2024, y tales hostialidades se llevarán a Londres, luego de que la Campeona Mundial del CMLL se agenciara el apoyo de Tomohiro Ishii y lanzara reto: choque de duplas mixtos. Hathaway, evidentemente, tuvo sus dudas, pero Statlander aceptó sin rechistar.

Así, se estrena la Zero Hour de All In, pues Nightingale, Ishii, Statlander y Hathaway disputarán allí su combate. Veremos cuántos puntos contiene en total esta previa.

Con el añadido que nos ocupa, AEW All In 2024, a celebrarse el próximo 25 de agosto desde el Wembley Stadium de Londres (Inglaterra), presenta este menú.

