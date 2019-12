Existen diferentes motivos por los que un luchador puede llamar la atención cuando nadio lo conoce. Grandes habilidades en los encordados o buen manejo del micrófono están entre los principales. También otros exentos a lo luchístico como su tamaño. Y si hablamos de su cuerpo, teniendo en cuenta que hablamos de quien hablamos, podemos pensar en sus tatuajes. Pero no fue nada de eso lo que hizo que todos en NXT pusieran su vista sobre él. No al menos la razón más importante. Fue su remate. El End of Days de King Corbin.

Siempre se habla de la importancia de esta misma cuestión, de que un remate sea atractivo. Parece una tontería pero eso puede ayudar a impulsar la carrera de un luchador, así como también a estancar la de otro. Y cuando se tiene uno así se necesita cierta protección. No puede realizarse continuamente pues acaba perdiendo la magia. De esto The Undertaker sabe mucho.

Por eso no nos sorprende que Corbin hablara a Fightful de cómo el futuro miembro del Salón de la Fama lo ayudó con este asunto.

► El End of Days de King Corbin

“Tuve una conversación con con él acerca de esto. Él hizo del Tombstone algo especial y nadie era capaz de sobrevivir durante un tiempo. Era considerado sagrado. Fue algo que me tomé muy en serio como mi propio remate, quería que también lo fuera. Nadie ha podido salirse de End of Days. Cuando lo conecto, mi oponente pierde, y la gente lo sabe. «Dentro de diez años quizá habrá un momento en que alguien lo suficientemente fuerte sea capaz de resistir al End of Days. Será alguien importante, será un momento impactante, como cuando vimos a Shawn Michaels salir del Tombstone. «Creo que es un arte perdido hoy en día. Pienso que actualmente no se mantiene la magia porque la gente quiere estar al día con todos esos fans de internet que aman la acción rápida, con todos esos movimientos alocados. Pero yo intento mantener este movimiento simple y creo que eso es lo que lo hace importante».

Esta semana, habrá un combate perfecto para ver el End of Days de King Corbin. El rudo enfrentará tanto a Daniel Bryan como a The Miz en una Triple Amenaza para determinar al retador al Campeonato Universal en Royal Rumble 2020. Ya sabemos qué pasará si alguno de estos dos luchadores recibe dicho movimiento sin que el otro evite la cuenta de tres del réferi. Aunque no creemos que el rudo sea el favorito para ganar.