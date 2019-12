En la última edición de Friday Night SmackDown, Bayley se enfrentó a Dana Brooke en una revancha de la semana pasada, volviéndola a derrotar luego de una breve ofensiva de la rubia. Sin embargo, tanto la Campeona de SmackDown como Sasha Banks se mofaron de Dana después del encuentro, lo cual resultó en que Lacey Evans apareciera al rescate y desafiara a La jefa para una lucha en esa misma noche.

A medida que avanzaba el encuentro, Sasha Banks decidió llevar las cosas demasiado lejos a medida, golpeando a Lacey Evans frente a su pequeña hija, quien estaba sentada en primera fila. Dicho altercado provocó que el réferi finalizara el encuentro por doble conteo fuera, y luego La Jefa se puso en la cara de la niña inmediatamente después, y a Evans no le gustó nada, y sorprendió a Banks por la espalda y lanzó un cruel ataque contra ella, con Bayley y Brooke, al igual que los réferis, separando al dúo.

Recientemente, la cuenta oficial de Twitter de WWE en FOX subió un video con lo má destacado de este segmento, y dicha publicación tuvo respuesta de una furiosa Dana Brooke, quien no dudó en sus palabras y se refirió a Sasha Banks y a Bayley como «basura legítima». He aquí la respuesta de Brooke:

And you both call yourself a “role model” – Legit Trash … if ya ask me https://t.co/VHp5N7PqmH

El cambio a consentida de Lacey Evans parece estar yendo bien hasta ahora, especialmente con su hija dentro de la ecuación. Sería interesante ver qué papel termina jugando Brooke en esta historia a medida que avanzamos. Sin embargo, es posible que esto conduzca a una lucha en parejas entre Dana Brooke y Lacey Evans contra Bayley y Sasha Banks, tal como sugiere esta fanática por Twitter:

Both @itsBayleyWWE and @SashaBanksWWE are disrespectful nasties and I can't wait for @LaceyEvansWWE and @DanaBrookeWWE to knock them down a peg.

— Lady In Charge 🔫 (@KathrynMB_) December 23, 2019