Encabezado: Chris Jericho y Adam Cole se enfrentarán en un violento combate en AEW Double or Nothing

La rivalidad entre Chris Jericho y Adam Cole alcanzó su punto máximo con un desafío no sancionado en el próximo evento de la All Elite Wrestling: Double or Nothing.

La rivalidad entre Chris Jericho y Adam Cole, ha escalado a nuevos niveles. Después de una serie de enfrentamientos previos en programas pasados de AEW, Jericho tomó una medida extrema al imponer una orden de restricción contra Cole, prohibiéndole la entrada a las arenas donde se celebraban los eventos de la empresa.

La orden de restricción fue una medida preventiva de Jericho para evitar cualquier posible ataque por parte de Cole. Sin embargo, en el último programa de Rampage, ambos se encararon de manera remota.

► Adam Cole y Chris Jericho se enfrentarán en Double or Nothing

En una confrontación virtual, Adam Cole desafió a Chris Jericho y aseguró que lo seguiría buscando afuera de las arenas, sin importar la restricción. Ante esta provocación, Jericho decidió retirar la orden judicial y responder.

De esta manera “The Ocho” aceptó el desafío de Adam Cole y propuso una lucha no sancionada en Double or Nothing. Esta lucha no estará sujeta a las normas y regulaciones habituales, lo que significa que los dos luchadores se enfrentarán en una guerra arriba y abajo del ring..