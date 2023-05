Se revela el plan original para MJF en el último AEW Dynamite

Durante el AEW Dynamite de esta semana, Renee Paquette intentó entrevistar a MJF pero el Campeón Mundial de Peso Completo estaba enfadado, le tiró el micrófono y se fue. Esto y nada más vimos de la Sal de la Tierra en el programa de cara a su defensa titular contra Darby Allin, Sammy Guevara y Jungle Boy en Double or Nothing. No obstante, en el boletín de esta semana del Wrestling Observer, nuestro compañero Dave Meltzer nos informa de que este no era el plan original para el joven luchador.

> El plan original para MJF en Dynamite

“El segmento en el que MJF le quitó el micrófono de las manos a Renee Paquette no era el plan original. Iba a realizarse un segmento con una promo que involucraría a todos los luchadores del combate y también a Britt Baker. Terminaría con Baker diciendo que incluso si ganaba no mantendría el título, bay bay. La idea era que Adam Cole obtendrá la próxima gran lucha titular contra quien sea que gane el combate. Pero había algo en el segmento que no consideraron positivo y en lugar de hacerlo de nuevo lo cambiaron“.

Meltzer continuó especulando que una posible razón para el cambio señalando que AEW no quiere que los fanáticos piensen que la retención de MJF en el pago por evento es una certeza. Al momento de escribir estas palabras, actualmente el campeón es un favorito para ganar según las casas de apuestas.

¿Qué te pareció el Dynamite de esta semana?