“Con respecto a Drew McIntyre y la idea de que podría estar en All In, básicamente casi no hay posibilidad de eso. Su contrato vence meses después de esa fecha, por lo que incluso si dejara la WWE cuando expire el contrato y se vaya a AEW (que sería el destino más probable si se fuera), eso no puede suceder hasta 2024. Además, es probable que WWE agregue todo este período actual cuando ha estado fuera de acción con una lesión que retrasaría el final de su contrato”. Una semana atrás, Dave Meltzer escribía estas palabras en el boletín del Wrestling Observer.

> Drew McIntyre y la creatividad de WWE

En el nuevo boletín, el Editor en Jefe da detalles de cuál es la cuestión actualmente sobre el retorno del Guerrero Escocés a la programación de WWE: la creatividad. Apunta además que el luchador no ha comunicado a la compañía un deseo de abandonarla cuando su contrato expire. Y adelanta cuál podría ser su rol cuando vuelva a los encordados.

“En este punto, el regreso de McIntyre es principalmente una cuestión creativa que involucra lo que WWE desea, lo que él desea y cuándo llegarán a un acuerdo al respecto. En cuanto a la posibilidad de que él se vaya, el tiempo que ha estado fuera de acción puede ser utilizado por WWE para congelar y extender su contrato si así lo desean.

“En el pasado, WWE ha hecho eso con varios luchadores que habían expresado su deseo de marcharse. Es importante destacar que, según nuestro conocimiento, McIntyre no ha pedido irse, pero aún no han acordado un nuevo contrato. Sin embargo, hay un papel obvio para él como un villano que desafía a Rollins“.

¿Qué te gustaría que fuera lo próximo de Drew McIntyre?