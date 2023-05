En NXT quedaron complacidos con Battleground 2023

Este domingo, NXT trajo un nuevo evento premium, Battleground 2023, que se transmitió al mismo tiempo que AEW Double or Nothing, lo cual tuvo a los fanáticos de la lucha libre bastante divididos, e incluso acarreó críticas por parte de Tony Khan. En todo caso, las comparaciones no se hicieron esperar, pero en el caso particular del evento de NXT, este trajo muchas críticas positivas, ya que todos los encuentros fueron de alto nivel.

► Superestrellas de NXT regresaron a Orlando luego de Battleground 2023

NXT Battleground se llevó a cabo en Lowell, Massachusetts, y según un informe reciente de PW Insider, el equipo de NXT de WWE regresó a Orlando, Florida esta mañana, lo cual implica que nadie de los que formó parte del evento está programado para estar en el Monday Night Raw de esta noche que se llevará a cabo en Albany.

La misma fuente también indicó que los funcionarios de NXT estaban muy contentos por cómo resultaron las cosas en Battleground 2023, y lo consideraron como un evento de “hito”.

“Los funcionarios de NXT estaban absolutamente emocionados con el espectáculo de anoche, y algunos sintieron que fue el mejor evento de “hito” de NXT en mucho tiempo. Una fuente con la que hablamos sintió que estaba “muy por delante” de su transmisión del fin de semana de Wrestlemania.

No hubo una conferencia de medios posterior a Battleground con Shawn Michaels anoche, en parte porque gran parte del lado de relaciones públicas de la compañía estaba involucrado con Night of Champions y habría regresado de Arabia Saudita el mismo día.”

NXT Battleground tuvo seis combates, cuyo estelar fue la lucha entre Carmelo Hayes y Bron Breakker por el Campeonato NXT, con la victoria nuevamente para “Melo”. Habrá que ver qué es lo que sucederá este martes cuando veamos las consecuencias de lo ocurrido en el reciente evento premium.