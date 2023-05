Tras el evento final del torneo “Best of the Super Jr. 30”, quedaron definidas los últimos encuentros para “Dominion 6.4”.

►”Dominion 6.4″

Serán siete luchas titulares, así como una de contendientes, una especial y una de young lions, las que integran el cartel de diez combates para el evento que tendrá lugar en el Osaka Castle Hall.

Jet Setters (KUSHIDA y Kevin Knight) harán la primera defensa del Campeonato de Parejas de Peso Jr. IWGP concediendo revancha directa a los monarcas precedentes Catch 22 (Francesco Akira y TJP).

La lucha por el Campeonato de Parejas IWGP se transforma en una duelo por dos cetros, ya que se añade también el Campeonato de Parejas NJPW Strong. Ambos títulos están vacantes luego de que Aussie Open renunciara a ellos. Pero a la confrontación entre Bishamon (Hirooki Goto y YOSHI.HASHI) y House of Torture (EVIL y Yujiro Takahashi), se suman United Empire (Aaron Henare y Great O-Khan), transformándose en una triple amenaza.

Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi y Tomohiro Ishii expondrán por primera ocasión, el Campeonato de Tercias de Peso Abierto NEVER, contra la tercia conformada por Jon Moxley , Claudio Castagnoli y Shota Umino. Castagnoli hará su debut en NJPW; hace casi un año fue parte del evento conjunto “Forbidden Door” donde se impuso a Zack Sabre Jr.

La última lucha que se agrega a “Dominion” es la disputa por el Campeonato de Peso Jr. IWGP. Hiromu Takahashi se medirá a Master Wato, el flamante vencedor del “Best of the Super Jr. 30”. Para el monarca Takahashi será la quinta ocasión en su quinto reinado, que pone en juego su cinturón.

El cartel completo queda así:

NJPW “DOMINION 6.4 IN OSAKA CASTLE HALL”, 04.06.2023

Osaka Castle Hall

0. Young Lions Three Consecutive Battles: Oskar Leube vs. Ryohei Oiwa vs. Yuto Nakashima vs. Oleg Boltin

1. IWGP US Heavyweight Title Contendership Tournament – Final: Lance Archer vs. Will Ospreay

2. Taichi, Yoshinobu Kanemaru, DOUKI y TAKA Michinoku vs. Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Titan y BUSHI

3. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: KUSHIDA y Kevin Knight (c) vs. Francesco Akira y TJP

4. NJPW World TV Title: Zack Sabre Jr. (c) vs. Jeff Cobb

5. IWGP Tag Team Title y STRONG Openweight Tag Team Title, 3 Way Match, Decision Match: Hirooki Goto y YOSHI-HASHI vs. “King of Darkness” EVIL y Yujiro Takahashi vs. Great-O-Khan y Aaron Henare

6. NEVER Openweight Title: David Finlay (c) vs. El Phantasmo

7. NEVER Openweight Six Man Tag Team Title: Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi y Tomohiro Ishii (c) vs. Jon Moxley , Claudio Castagnoli y Shota Umino

8. IWGP Jr. Heavyweight Title: Hiromu Takahashi (c) vs. Master Wato

9. IWGP World Heavyweight Title: SANADA (c) vs. Yota Tsuji