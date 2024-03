Le preguntan a Elijah por unirse a AEW, TNA o NJPW

Elijah, conocido en WWE como Elías, ha estado luchando en la escena independiente desde su despido. En marzo todavía no ha luchado pero el 17 de febrero lo hizo contra Mike Bailey en REVOLVER Whatashow y el 24 fue el ganador del combate 16-Bit Challenge en IWC Reloaded 10.0.

Ahora, ¿tiene previsto probar las mieles de otra gran compañía en un futuro cercano? Eso le preguntaron mientras hablaba recientemente en Monopoly Events. El luchador no confirmó nada pero sí compartió su interés en unirse a NJPW, AEW o TNA; sus únicas visitas a Japón fueron en la WWE.

Last night, @_Iam_Elijah_ returned HOME to IWC with a special live concert, followed by shocking surprise in-ring return! He earned a future shot at any IWC Championship at any time he chooses! When will he be back?!?!

You can see it all now on @FiteTV!

📷… pic.twitter.com/NRih9bXkCM

— IWC Wrestling (@IWCwrestling) February 25, 2024