CM Punk ya presenta mejoría en su recuperacíon

Tras sufrir una lesión en su tríceps durante el Royal Rumble de este año, recientemente se anunció que CM Punk regresará en la edición del 25 de marzo de Monday Night RAW que tendrá lugar en su ciudad natal de Chicago, aunque se desconoce el rol que adoptará teniendo en cuenta que aún está lejos de tener una recuperación completa.

► CM Punk ya no utiliza el yeso en su codo

Ahora, después de seis semanas después de haber sido sometido a una cirugía, CM Punk se ha quitado el yeso, lo que marca un paso importante en su proceso de recuperación. Fightful y otros medios hicieron eco de una historia de Instagram publicada por el luchador, quien se encontraba realizando trabajos de rehabilitación.

Pese a que CM Punk se mantendrá alejado del ring por algunos meses, eso no le ha mermado el ánimo y The Best in the World ha tratado de mantenerse activo en los eventos de la WWE. De hecho, está confirmada su aparición para el siguiente Monday Night Raw, que tendrá lugar en su natal Chicago, aunque no se conoce qué es lo que hará, teniendo en cuenta que aún no puede tomar contacto físico.

Además de su presencia en el próximo Monday Night Raw, CM Punk también aseguró a los fanáticos su presencia en WrestleMania 40, dándoles una razón adicional para acudir al evento, aunque lamentablemente esto dista de ser la situación ideal para él, quien estaba proyectado a enfrentarse ante Seth Rollins en un combate por el Campeonato Mundial de Peso Completo.