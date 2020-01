Siempre hemos dicho en SÚPER LUCHAS que Elias lo tiene todo para triunfar en WWE, que es el paquete completo de lo que encanta a Vince McMahon en un luchador. No obstante, eso se contradice con lo que ha estado haciendo hasta ahora. Ha tenido sus momentos, pero si hablamos de grandes combates o campeonatos, vemos que apenas ha tenido. Por ejemplo, solo ha sido cuatro veces Campeón 24/7, lo cual no quiere decir mucho. Ni siquiera ha sido uno de los dueños más interesantes de este título.

Pasó unos meses fuera de acción pero ahora está de vuelta en la programación, aunque de momento solo aparece para tocar su guitarra y burlarse de otras Superestrellas. Desde que regresó a los encordados solo tuvo dos combates, ambos en eventos no televisados. Aún así, seguimos esperando ese gran impulso que lo sitúe donde creemos que puede estar. ¿Se imaginan que gana la campal de Royal Rumble 2020?

► Elias y el Campeonato Universal

Eso le abriría la puerta para luchar por el Campeonato Universal en WrestleMania 36. Ahora parece imposible, pero recientemente el propio luchador comentó esto acerca del título en Commercial Appeal:

«Tengo todas las herramientas que pueden imaginar para estar en esa posición. Solo se trata de que reciba la oportunidad en el momento correcto por lo que a mí respecta».

Sinceramente, no creemos que entre al magno evento de este año como retador o sosteniendo este campeonato. Pero tampoco sería una locura que lo hiciera para competir por el Campeonato Intercontinental. No sería complicado que entrara en una rivalidad por este título o que se coronara en los próximos meses. Sería una buena forma de comezar su camino hacia la cima. Pero tenemos que decir que en este momento no existe ningún indicio que nos adelante que eso es lo que va a ocurrir, por lo que esperaremos a ver cómo sigue su carrera.