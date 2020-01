Si tiene la intención de ver a Conor McGregor hacer su tan esperado regreso a la competencia contra Donald Cerrone en UFC 246, se encontrará con un regalo diferente a todo lo que ha visto antes, dice el entrenador John Kavanagh.

Hemos visto mucho de «The Notorious» Conor McGregor a lo largo de los años. Lo hemos visto prácticamente limpiar la división de peso pluma, salvo Frankie Edgar. Lo hemos visto convertirse en el primer campeón mundial simultáneo de dos divisiones después de entregar una de las actuaciones más prístinas en la historia de UFC sobre Eddie Alvarez en UFC 205. Diablos, incluso lo hemos visto sorprender a muchos expertos en boxeo. dándole a Floyd Mayweather una carrera por su dinero en el ring de boxeo. Pero en comparación con el McGregor que estamos a punto de ver en el UFC 246, todavía no hemos visto nada, según el veterano entrenador de McGregor, John Kavanagh:

Jan 1st, last heavy spar today before going to Vegas. Can honestly say this is the best i've seen him and i wasn't sure that was possible to do 6 months ago. You guys are in for a real treat, i'm just glad to have a good seat! #UFC246

— Coach Kavanagh (@John_Kavanagh) January 1, 2020