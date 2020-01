Dana White se ha ratificado que Conor McGregor es el siguiente en la fila sobre Justin Gaethje si derrota a Donald Cerrone en UFC 246, y ahora está siendo un poco más específico sobre lo que impide que Gaethje reciba el tiro.

Conor McGregor encabezará UFC 246 contra Donald Cerrone, y Dana White levantó algunas cejas cuando dijo que, con una victoria sobre Cerrone, Conor McGregor se enfrentaría a Khabib Nurmagomedov si Nurmagomedov supera a Tony Ferguson en UFC 249 en abril. A pesar de que McGregor no ha ganado una pelea desde 2016, división de peso ligero o de otra manera, White justificaría su posición al recordarle al público que McGregor ha logrado más que su promedio Justin y que la mala carne con Khabib hace que la revancha sea una pelea.

Dana White ratifica que Conor McGregor peleará con Khabib si vence a Cerrone

Si alguna vez hubiera un momento en que Dana White admitiera abiertamente: «Haría la mayor cantidad de dinero», sería aquí, pero no hubo tanta suerte. En cambio, nos trataron con ese razonamiento, que por supuesto provocó una reacción de Justin Gaethje, quien calificó los comentarios de White como «basura». White ofrecería respuestas sutiles a Gaethje, diciendo que Gaethje «sabe lo que sucedió». En entrevista reciente con ESPN, aunque todavía obtuso, White correría las cortinas sobre lo que pudo haber «sucedido» que le costó a Justin Gaethje su oportunidad en una oportunidad por el título:

«Vamos chicos. Miren lo que Conor ha hecho en los últimos años. Y luego pierde ante Khabib en una pelea que, cuando hablas de mala sangre, es como el siguiente nivel de mala sangre. Y Gaethje también estaba subiendo. Le hemos ofrecido a Gaethje muchas peleas que Gaethje tampoco ha querido tomar. Entonces Conor es el próximo fila para esta pelea si vence a Cowboy«.

Una pelea en particular a la que Dana White puede estar refiriéndose es el combate UFC 238 entre Tony Ferguson y Donald Cerrone, que originalmente estaba destinado a ser Tony Ferguson vs.Justin Gaethje, pero Gathje acababa de salir de una reciente victoria sobre Edson Barboza y no lo hizo. tener tiempo suficiente para prepararse completamente para un Tony Ferguson. No está claro si esta es la única pelea a la que se refiere Dana White. Tampoco queda claro por qué una pelea entre McGregor y Gathje nunca estuvo sobre la mesa.