Si bien los aficionados hoy en día asocian a Big E como parte de The New Day, donde ha podido cosechar siete campeonatos de pareja junto a Kofi Kingston y Xavier Woods, siendo los actuales monarcas de SmackDown, recordemos que el luchador también tuvo una carrera en solitario con un relativo suceso previo formar parte del carismático grupo, puesto que fue Campeón NXT durante 153 días y Campeón Intercontinental WWE durante 167 días.

► ¿The Fiend vs. Big E para Wrestlemania 36?

En el último episodio de su podcast WWE After The Bell, Corey Graves predijo que Big E desafiará a «The Fiend» Bray Wyatt por el Campeonato Universal WWE en el evento estelar de WrestleMania 36.

Para WWE, el mejor encuentro del 2019 se dio en WrestleMania 35 cuando Kofi Kingston obtuvo el Campeonato WWE luego de vencer a Daniel Bryan, y ahora Graves cree que es hora de que otro miembro de The New Day reciba su gran momento en el escenario más grande de la compañía.

«Mi predicción para el evento principal de WrestleMania este año, con el Campeonato Universal WWE en juego: The Fiend, el actual campeón, se enfrentará contra Big E de The New Day.«.

«Lo dije aquí en After The Bell, ya es hora de que Big E obtenga lo que le corresponde y tenga la oportunidad de destacar a lo grande en el plano individual. Creo que Big E versus The Fiend bajo las brillantes luces de WrestleMania en Tampa, Florida, podría ser realmente memorable ”

Cuando uno analiza cómo está el panorama titular de SmackDown en este momento, uno podría suponer que es una predicción un tanto alocada, considerando que el Campeonato Universal actualmente gira en torno a Bray Wyatt, Daniel Bryan y The Miz, y quizás Roman Reigns si es que gana el Royal Rumble, como se ha estado rumorando.

Sin embargo, uno podría verle algo de sentido a la predicción de Graves si consideramos dos factores: primero, Big E es oriundo de Tampa, sede del magno evento, y esta situación puede proveer un significado adicional al encuentro; y, segundo, si nos remontamos al panorama de hace exactamente un año, ni siquiera el propio Kofi Kingston estaba proyectado para su lucha titular contra Bryan. Como ya conocemos, en WWE todo puede suceder.