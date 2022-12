El último Monday Night Raw del año no será en vivo

La acción de Monday Night Raw de esta noche se emite desde la Wells Fargo Arena, en Des Moines, Iowa, y el plato fuerte será la contienda entre Becky Lynch y Bayley, quienes volverán a enfrentarse en mano a mano por primera vez desde el 30 de abril de 2019, en SmackDown. También se verá la lucha de escaleras entre The Miz y Dexter Lumis, en donde hay mucho dinero en juego, el cual estará literalmente suspendido en el aire.

El episodio de esta noche podría ser el último del 2022 se transmita en vivo, puesto que Louis Dangoor anticipó en su cuenta de Twitter hace pocas horas que el que se va a transmitir el próximo 26 de diciembre sería un programa del tipo recopilatorio con «lo mejor» del año.

🚨 Looks like Raw next week (December 26) might be a 'best of' episode, with it being unclear when WWE is going to tape the show. No official word either way as of yet. #WWERaw

— Louis Dangoor (@TheLouisDangoor) December 19, 2022