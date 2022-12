«El contrato de Kenny finaliza en febrero, pero es probable que agreguen los 9-10 meses que estuvo fuera, por lo que es probable que finalice en 2023. No sabemos lo que van a hacer. El acuerdo de los Young Bucks finaliza alrededor del 1 de enero de 2024, más o menos. Pero no antes. No sé la fecha real de la firma, pero no pudieron haber firmado hasta el 1 de enero». En septiembre, informábamos en Súper Luchas de que AEW podría extender el contrato de Kenny Omega.

► ¿AEW extendió el contrato de Kenny Omega?

“30 de enero o 1 de febrero”, contestaba recientemente Dave Meltzer en Wrestling Observer Radio cuando le preguntaban cuando terminará el acuerdo del luchador con la compañía. Pero después el Editor en Jefe del WON volvía a aquella cuestión señalando que lo tienen programado para más adelante.

“…Pero AEW actualmente lo anuncia para el programa de Winnipeg, que es en marzo, ¿significa esto que su contrato se ha extendido para compensar el tiempo de lesión o ha firmado un nuevo contrato?”.

Meltzer apunta después que sin conocer exactamente cuál es la situación del que fuera Campeón Mundial de Peso Completo AEW lo más probable es que su contrato fuera extendido y no que firmara uno nuevo. Lo cual, fuera del informe, no quiere decir que no vaya a hacerlo próxiamente.

“Hasta donde yo sé, no ha firmado un nuevo contrato, y creo que si lo hubiera hecho, habrían enviado un comunicado como lo hicieron (con Chris Jericho y Jon Moxley). Pero como tuvo todo ese tiempo libre por la lesión, creo que lo congelaron y lo extenderán”.

Lo que sí parece claro es que Kenny Omega no abandonará All Elite Wrestling en enero ni febrero de 2023.